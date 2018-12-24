احتفال أسطوري بنجوم ريفر بليت في مونيمونتال

أخبار الآن | مونيمونتال - الأرجنتين (رويترز)

وسط أكثر من 60 ألف من مشجعيه، احتفل ريفر بليت، لدى عودته الليلة الماضية إلى الأرجنتين، بعد مشاركته في مونديال الأندية الذي يقام في الإمارات، بتتويجه ببطولة كأس ليبرتادوريس، مع جمهوره، في ملعب مونيمونتال.

وتوج ريفر باللقب على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز في 9 من الشهر الماضي، في ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد، ولم يعد للأرجنتين منذ ذلك الحين بسبب مشاركته في مونديال الأندية بالإمارات، حيث احتل المركز الثالث.

ولدى وصوله إلى مطار أزيزيا، قطع الفريق أكثر من 30 كلم في حافلة حتى معقله للاحتفال بلقب كأس ليبرتادوريس الرابع في تاريخه.

واصطف نجوم فريق "المليونيرات" على السجادة الحمراء وتلقوا تشجيعا حارا من الجماهير وخاصة اللاعبين إجناسيو سوكو وجونزالو مارتينيز وجوناثان مايداندا ولوكاس براتو وليونرادو بونزيو، إضافة للمدير الفني مارسيلو جاياردو.

وقال جاياردو للجمهور "شكرا لتواجدكم هنا، شكرا لدعمكم لنا، ولتحملنا وتشجيعنا، ولكل الحب الذي تلقيناه منكم خلال السنوات الأخيرة". وأضاف "لقد فزنا بالنهائي الأقوى على الإطلاق، لن ننساه أبدا، وسيظل في قلوبنا للأبد، شكرا، أنتم تستحقون ذلك".

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