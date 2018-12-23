يونايتد يحقق ما عجز عنه خلال 5 أعوام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق مانشستر يونايتد رقما لم يحققه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 5 سنوات، بانتصاره بنتيجة 5-1 على كارديف سيتي السبت.

وتعود آخرة مرة استطاع فيها "الشياطين الحمر" تسجيل 5 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لفترة تدريب الاسكتلندي أليكس فيرغسون في موسمه الأخير عام 2013.

ولم يستطع الفريق تسجيل 5 أهداف في الدوري منذ وقتها، إلا أن المدرب النرويجي الجديد أولي غونار سولشاير استطاع تحقيق ذلك في أول مباراة له مع الفريق مساء السبت.

وتوالى على تدريب مانشستر يونايتد 3 مدربين منذ رحيل الأسطوري فيرغسون، وهم الأسكتلندي دايفد مويس والهولندي لويس فان خال والبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل منذ أيام، وفشل الثلاثة في تحقيق النتائج المرجوة للنادي.

ويعود آخر لقب دوري إنجليزي ممتاز في موسم فيرغسون الأخير في 2012-2013، عندما تصدر بفارق كبير عن ملاحقه مانشستر سيتي.

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