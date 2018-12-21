كشف هوية المعتدي على لاعب توتنهام ديلي آلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أصدر نادي آرسنال الإنجليزي، بيانًا رسميًا، كشف من خلاله أنّ النادي، قد تعرف هوية المُشجع الذي ألقى زجاجة على ديلي آلي جناح توتنهام هوتسبير، في ديربي لندن بكأس رابطة المحترفين.

وكان توتنهام قد فاز على أرسنال بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات ربع نهائي كأس الرابطة.

وقد تعرض صاحب الهدف الثاني للضرب بزجاجة مياه من أحد جماهير آرسنال، ولم يقف صامتًا بعد ما حدث، بل أشار لجماهير الارسنال بأصبعيه تعبيرًا عن نتيجة اللقاء التي قادت فريقه لنصف النهائي، وخروج المدفعجية من البطولة.

وأظهر مقطع فيديو جديد المشجع الذي يبدو عليه أنه شاب، يلقي زجاجة بلاستيكية على رأس ديلي آلي لاعب وسط توتنهام.

وظهرت لقطات جديدة تظهر على ما يبدو مشجعًا لآرسنال يلقي زجاجة بلاستيكية ضربت آلي في رأسه.

ويبدو أن مقطع الفيديو تم بثه على "تويتر" ويكشف ماهية الشخص الذي ألقى الزجاجة من المدرجات في استاد الإمارات، بينما كان يرتدي قناعًا يخفي وجهه، وعلى الأرجح فقد غادر المدرجات سريعًا عندما شاهد نجم توتنهام يتعرض للضرب في رأسه.

واعتذر آرسنال عن الحادث قائلًا: "لقد شعرنا بالحرج من جانب الشخص الذي ألقى الزجاجة على ديلي آلي خلال مباراة الأربعاء ضد توتنهام هوتسبر، مثل هذا السلوك ليس له مكان في ملعب الإمارات، وبعد تحليل لقطات الفيديو نجحنا في تحديد صورة المشتبه به، نحن على اتصال مع شرطة العاصمة، وستستمر التحقيقات من أجل القبض على الجاني"

"نحن لسنا مسؤولين عن تصرف فرد واحد، ولكننا نعتذر لديلي آلي، وكل من يمثل توتنهام هوتسبير على هذا الحادث، نحن لا نتسامح مع أي سلوك غير اجتماعي أو تمييزي أو عنيف في نادي آرسنال"

وأضاف "أي شخص تم تحديده سيتم منعه من دخول النادي لفترة طويلة، ومنح كافة بياناته للشرطة لبدء الإجراءات القانونية ضده، ومن المعتقد أن من ألقى بالزجاجة شخص بالغ وليس طفلًا"

وأبلغت الشرطة صحيفة "ديلي ميل" بأنهم باشروا التحقيقات في الواقعة، وجاء في بيان للشرطة "نعمل مع آرسنال لتحديد هوية الشخص المسؤول عن واقعة إلقاء الزجاجة على أرض الملعب خلال مباراة آرسنال ضد توتنهام يوم الأربعاء، لم يكن هناك اعتقال فيما يتعلق بهذا الحادث بالتحديد"

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