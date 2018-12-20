توتنهام يبلغ قبل نهائي كأس الرابطة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهل نادي توتنهام هوتسبير إلى نهائي كأس رابطة الأندية بعد تغلبه على غريمه التقليدي ارسنال بهدفين مقابل لا شسي في البماراة التي جمعت بينهما الاربعاء .

وعقب 17 يوما من الخسارة 4-2 في مواجهة مثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد توتنهام المتألق إلى استاد الإمارات ليحقق اول انتصار له خارج أرضه أمام أرسنال في ثماني سنوات.

افتتح سونهيونغ-مين التسجيل على عكس سير اللعب بهدف رائع في الدقيقة 24 وضمن الهدف الثاني الرائع ديلي آلي بعد مرور نحو ساعة عبور توتنهام الى دور قبل النهائي.

وتحسر أرسنال على إضاعة مجموعة من الفرص حيث أضاع هنري خمخيتاريان فرصة في الشوط الاول بينما سدد اصحاب الارض في اطار المرمى مرتين.

ويتطلع توتنهام لتحقيق الفوز بأول لقب تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو والأول منذ 2008 عندما نال لقب كأس رابطة الأندية بتغلبه على تشيلسي في النهائي.

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