أكثر 10 أندية إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية في 2018

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في لقاء حصري مع أخبار الان روى منشق تونسي عن تنظيم داعش يدعى أبو حمزة التونسي أساليب هذا التنظيم الإرهابي في تجنيد المقاتلين وارسالهم للقتال في مناطق سيطرته, وكيفية تمويل عمليات هذا التنظيم , ومصادر هذا التمويل , اضافة كيفية استمالة المقاتلين من لحظة التعرف اليهم وحتى وجودهم في ساحات القتال ..في هذا التقرير الأول الذي نعرضه اليوم ضمن سلسلة (كشف المستور ) وهي السلسلة التي تفضح انتهاكات هذا التنظيم في أماكن سيطرته , نروي رحلة أبو حمزة من تونس وحتى وصوله الى سوريا ...