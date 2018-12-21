أكثر 10 أندية إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية في 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
شهدت فترة الانتقالات الصيفية هذا العام صرفاً عالياً من الفرق الأوروبية ، قبل نهاية عام 2018 ، نستعرض الأندية الأكثر إنفاقاً على الصفقات ونبدأها بالترتيب العكسي من الأقل إلى الأكثر ..
10. أتلتيكو مدريد 123 مليون يورو
9. فالنسيا 125 مليون يورو
8. برشلونة 125 مليون يورو
7. موناكو 128 مليون يورو
6.روما 136 مليون يورو
5.تشيلسي 137 مليون يورو
4. ريال مدريد 145 مليون يورو
3. باريس سان جيرمان 179 مليون يورو
2. ليفربول 182 مليون يورو
1.مانشستر سيتي 256 مليون يورو
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