كيف ساهم فريق الهلال بإحياء يوم اللغة العربية؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في خطوة لاقت استحسان الجماهير قام نادي الهلال السعودي بطباعة أسماء اللاعبين على القمصان باللغة العربية.

وقال عبدالله الحنيان، الكاتب الرياضي، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “تم تغيير الأسماء والأرقام في طقم الهلال إلى اللغة العربية، تزامنًا مع قرب اليوم العالمي للغة العربية”.

جدير بالذكر أن قمصان النادي السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن فيصل، لا تحمل أسماء اللاعبين عادة.

وكان الظهور الأول للقمصان الجديدة في آخر مباراة لعبها الهلال أمام الحزم والتي مُني فيها للمرة الأولى في الدوري السعودي هذا الموسم بالهزيمة ، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “ستاد جامعة الملك سعود”، في إطار الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

التشكلية التي لعب بها الهلال مباراته مع الحزم :

ويحي العالم يوم اللغة العربية يوم 18 من الشهر الجازي وقد تقرر الاحتفاء بها في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في كانون الأول/ ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

مصدر الصور : @Alhilal_EN

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