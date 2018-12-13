ضربة مولر القوية تشعل مواقع التواصل.. بطاقة حمراء واعتذار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اشتعلت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة على مقاطع الفيديو التي أظهرت التدخل العنيف لمهاجم بايرن ميونخ توماس مولر، في وجه لاعب أياكس نيكولاس تاليافيكو. فأثناء المباراة التي جمعت الفريقين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3 - 3، وجّه مولر لتاليافيكو ضربة قوية على وجهه تسببت في إسقاطه أرضاً. وعلى الفور، قام حكم المباراة كليمونت توربان بمعاقبة مولر برفع البطاقة الحمراء في وجهه.

وعلّق الناشطون عبر صفحات الإنترنت على ضربة مولر، فقال أحد المتابعين: "سيكون الطريق مفتوحاً أمام مولر لاحتراف الكاراتيه بعد اعتزاله لعب كرة القدم". كذلك، قال آخر: "من الأفضل لمولر أن يترك عالم الكرة ويدخل بطولة الفنون القتالية المختلطة UFC". وعلّق آخر بالقول: "على مكتشفي المواهب القتالية منذ الآن حضور مباريات دوري أبطال أوروبا".

وعلى أثر هذه المباراة، تأهل الفريقان إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

رفاق مولر: يستحق البطاقة الحمراء

ما حدث شكّل حديثاً أساسياً في صفوف لاعبي بايرن ميونخ، حيث أجمعوا إلى جانب مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، على أحقية نيل مولر البطاقة الحمراء. وفي هذا الصدد، قال كوفاتش: "توماس لم يرة (تاليافيكو)،، لكن من الواضح أن الأمر يستحق بطاقة حمراء، وكان على مولر أن يدرك وجود لاعب منافس".

مولر يعتذر

ولاحقاً، أبدى مولر اعتذاره الشديد من تاليافيكو بسبب ما حدث، وقال في تصريحات للصحافيين تعليقاً على نيله بطاقته الحمراء الأولى في مسيرة من 462 مباراة مع بايرن ميونخ: "بالطبع لم أقصد القيام بذلك". وأضاف: "توجهت مباشرة إلى غرف الملابس الخاصة بالفريق الهولندي لتقديم الاعتذار إلى تاليافيكو بعد المباراة، إلا أنه كان غادر الغرفة".

كذلك، كتب عبر حسابه على "انستغرام": "أنا آسف جداً لما حصل البارحة. لم يكن عمداً. أتمنى لك الشفاء العاجل".

مصدر الصورة: TN.com

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