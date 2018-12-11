برشلونة يعلن رفضه لعب مباراة جيرونا في ميامي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر نادي برشلونة الاسباني، بيان رسمي أكد فيه أنه تم إتخاذ قرار برفض خوض المباراة التي ستجمعه مع جيرونا في الجولة الـ21 من الليغا، في مدينة ميامي الأمريكية بدلاً من ملعب فريق جيرونا.

وذكر النادي أنه كان مستعداً للسفر إلى ميامي، ووافق على تقاسم المنافع بين الناديين، مع اتباع نفس معايير توزيع حقوق البث التلفزيوني، ولكنه أكد أنه طالما لم يتم الإتفاق بين جميع الأطراف كما هو حاصل حالياً، لا يمكن أن يتم هذا الأمر.

وكان قد تم التوصل لإتفاق مبدئي أن تقام هذه المباراة يوم السابع والعشرين من شهر يناير كانون ثاني 2019 القادم على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي شرق ولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

و كشفت الصحف الاسبانية عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الإتفاق، وهي : أن يسافر 1500 من مشجعين فريق جيرونا إلى الولايات المتحدة مجاناً وسيتم منح 5000 تذكرة مجانية لآخرين، وسيحصل النادي على 40% من مبيعات التذاكر.

يذكر أن معظم أندية الدوري الاسباني وأعداد كبيرة من المشجعين رفضوا فكرة لعب بعض مباريات الدوري الاسباني في الولايات المتحدة التي أعلنت هذا الموسم، لغايات متعلقة بتسويق البطولة في البلاد، لتحقيق مكاسب تجارية.

اقرأ أيضا:

تشيلسي يعاقب 4 من مشجعيه بسبب إهانة رحيم سترلينغ