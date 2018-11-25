برشلونة يعلن انتهاء موسم رافينها للإصابة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



نجم فريق برشلونة رافينيا، تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي، عقب المواجهة مع أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل بهدفٍ لكلّ فريق.

يذكر أن إصابة الرباط الصليبي تتطلب 6 أشهر على الأقل للتعافي.

النادي كشف كذلك عن مدة غياب اللاّعب سيرجي روبيرتو التي تتراوح "ما بين 3 و4 أسابيع".



وقال برشلونة، خلال بيان رسمي: "رافينيا يعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، وسوف يخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".



ويعاني روبيرتو من تمزق صغير في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وخرج بديلا من مباراة أتلتيكو التي جرت بالأمس.

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