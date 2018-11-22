ديمبلي يضع برشلونة أمام أزمة كبيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني سيواجه أزمة كبيرة إذا ما قرر بيع لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، الذي بات سلوكه غير المنضبط وعدم تأقلمه يمثل صداعا كبيرا للأول.

وبحسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فإن برشلونة معرض لخسارة نحو 80 مليون يورو إذا ما قرر بيع الفرنسي الشاب في الوقت الراهن.

وأوضحت "برشلونة دفع 105 ملايين يورو لدورتموند من أجل ضم ديمبلي، بالإضافة حوافز مادية يحصل عليها النادي حال تحققت بعض الأمور، أهمها تسجيل اللاعب لعدد معين من الأهداف أو حصد بعض الألقاب".

وأشارت "هذه البنود تجعل برشلونة يفكر مرارًا وتكرارًا قبل الإقدام على بيع ديمبلي، الذي يمتد تعاقده حتى 2022، وهو التاريخ الذي سيتحدد فيه إذا ما كان اللاعب حقق الشروط التي تستوجب حصول دورتموند على المزايا المادية الإضافية".

وأوضحت "إذا ما قرر برشلونة بيع ديمبلي قبل التاريخ المذكور فسيحصل بوروسيا دورتموند تلقائيًا على جميع المزايا المادية الإضافية، والتي تبلغ 40 مليون يورو، حتى لو لم يحقق اللاعب شروط استحقاقها".

وأضافت "برشلونة لن يتمكن من الحصول على المبلغ الذي دفعه لشراء ديمبلي، إذا ما قرر بيعه الآن، حيث لن يتقاضى مقابل التخلي عن خدماته أكثر من 65 مليون يورو".

وأوضحت "هذا يعني أن برشلونة سيخسر مبلغًا ضخمًا يصل إلى 80 مليون يورو في الوقت الذي لم يستفد فيه كثيرًا من اللاعب الذي غاب لفترة طويلة عن الملاعب خلال الأشهر الأولى له مع الفريق بسبب الإصابة".

وسجل اللاعب هذا الموسم، 6 أهداف، وصنع هدفين آخرين بـ15 مباراة، خاضها حتى الآن بقميص برشلونة.

ويستعد ديمبلي، الآن للعودة إلى ناديه مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ولن يكون أمام برشلونة أي خيار أخر بديل عن منحه فرصة جديدة لإصلاح ما أفسده خلال الفترة الماضية؛ ليتجنب أضرار بيعه بسعر زهيد.



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