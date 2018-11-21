الأمرُ بات أكيداً.. "سوبر ليغ" لن يحدث بين الأندية الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ما إن نشرت صحيفة "دي شبيغل" الألمانية الأسبوعية الخبر الذي يكشف عن وثيقة بشأن محادثات سرية حول إقامة "سوبر ليغ" بين الأندية الأوروبية، حتى خرج رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الكسندر سيفيرين، نافياً كل هذه المعلومات، مؤكداً أنّ "السوبر ليغ لن يحدث"، واصفاً هذه المزاعم بـ"الخيالية"، وذلك خلال حديثٍ مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الخميس الماضي في مدينة نيون بسويسرا.

ما قاله سيفيرين أكّده رئيس نادي "يوفنتوس" أندريا أغنيللي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية التي تمثل أكثر من 200 فريق كرة قدم في جميع أنحاء القارة، ليشير إلى أنّ "أن أبطال الدوري منخرطون بشكل كامل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تشكيل اللعبة في المستقبل"، مؤكداً أنّ "الأندية الكبرى في أوروبا ستظل جزءاً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، ملمحاً إلى أن "التشكيلة الأوروبية لكرة القدم قد تشهد إصلاحاً ابتداءً من العام 2024".

ومن المقرر الإعلان عن مسابقة ثالثة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشهر المقبل، بهدف إدارة هذه المنافسة إلى جانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

مصدر الصورة: Betpicks

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