عسيري يهدي السعودية أول ذهبية أولمبية

أخبار الآن | الرياض - السعودية (متابعات)



وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بصرف مكافأة قدرها مليون ريال للبطل السعودي محمد عسيري بمناسبة حصوله على أول ميدالية ذهبية سعودية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

وحقق العسيري لاعب الكاراتيه السعودي الميدالية الذهبية في منافسات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بيونيس آيرس2018.

وتعد الميدالية الذهبية التي تحصل عليها لاعب الكاراتيه السعودي محمد عسيري هي أول ميدالية أولمبية سعودية في تاريخ الدورات الأولمبية.

وكتب آل الشيخ في حسابه بتويتر:" أبارك للبطل السعودي محمد عسيري حصوله على الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتية بدورة الألعاب الأولمبية للشباب "بيونيس آيرس 2018"، وهي أول ميدالية في مشاركاتنا الأولمبية الدولية وقد وجهت بصرف مكافأة له قدرها مليون ريال تقديراً له على هذا الإنجاز".

كما وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة بصرف مكافأة قدرها 200 ألف ريال، للبطل السعودي محمد المعاوي بعد حصوله على الميدالية البرونزية لسباق 400م حواجز، في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب "بيونيس آيريس2018".

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