أسلوب ميسي في اللعب الأزمة الأولى لكوتينيو في برشلونة

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يبدو أن النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" أصبحَ المشكلةَ الأولى للدولي البرازيلي فيليب كوتينيو الوافد الجديد للنادي الكتالوني في يناير الحالي في صفقةٍ بلغت 120 مليون يورو.

وقال لاعبُ الكرة الفنزويلي السابق "أليخاندرو مورينو" في تصريحاتٍ لشبكةِ ESPN إن ميسي لا ينوي تغييرَ أسلوبهِ في اللعب من أجلِ أن تسمحَ خطة برشلونة لتواجدِ لاعبٍ بقيمةِ فيليب كوتينيو في صفوف الفريق.



وصرح مورينو: "ميسي لا ينوي التكيف على طريقة كوتينيو لذلك على البرازيلي أن يتكيف على طريقة ميسي، كوتينيو سوف يحتاج بعض الوقت للتغلب على هذه المشكلة".

وتابع تصريحاته: "هناك العديد من اللاعبين الجدد عانوا من نفس المشكلة في البداية مع تواجد ليونيل ميسي في صفوف برشلونة، الأمر نفسه حدث لسيسك وسانشيز ونيمار واجهوا صعوبات بسبب رفض ميسي تغيير طريقة لعبه ومركزه".

وختم حديثه: "كوتينيو الآن عليه أن يصبر وأن ينسجم على طريقة برشلونة وأسلوب ميسي، البرازيلي يمتلك الموهبة ومع الوقت سوف ينجح بمهاراته في حل جميع المشاكل التي يواجهها".

وكان كوتينيو قد تعرض لانتقادات قاسية بسبب ظهوره بشكل متواضع في لقاء كامب نو بالدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس والذي انتهى بفوز صاحب الديار بهدفين لهدف.

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