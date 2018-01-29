لماذا لا يجب ارتداء ملابس الرياضة خارج الجيم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (التلغراف)

الملابس الرياضية المناسبة لها وظائف ومزايا عديدة، فمن الضروري اختيار الملابس التي تلائم النشاط البدني الذي نمارسه، وهناك أشياء أساسية لا بد من ارتدائها أثناء التدريب ولكن ماذا عن ارتداء هذه الملابس خارج اوقات الرياضة، هل الامر صحي؟

في هذا الاطار، حذر الخبراء من ارتداء الملابس الرياضية خارج صالات الجيم، حيث يمكن أن تتسبب بعواقب صحية غير مرغوبة على الجلد والبشرة.

إقرأ أيضا: ميسي يشعل سباق الحذاء الذهبي وكين يحافظ على الصدارة

وقالت الدكتورة أنجالي ماهتو، استشارية الأمراض الجلدية لصحيفة التلغراف البريطانية، إن الملابس الرياضية يمكن أن تفاقم بعض الأمراض والمشاكل الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب، لذلك يجب تجنب ارتداء هذه الملابس لفترة طويلة من الزمن.

وأضافت الدكتورة ماهتو "يجب أن يقتصر ارتداء الملابس الرياضية على صالات الجيم، ومن المفيد الاعتياد على الاستحمام مباشرة بعد ممارسة الرياضة، لتخفيف خطر الإصابة بالأمراض الجلدية".

وتظهر الدراسات، تزايداً في حالات التهاب الجلد والأكزيما، منذ الستينات من القرن الماضي، على الرغم من زيادة وسائل النظافة والمضادات الحيوية، وتوصي الجمعية البريطانية لأمراض الجلد، بضرورة تغييرالعادات اليومية، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الجلدية.

وقال متحدث باسم الجمعية "الأكزيما المهيجة يمكن أن تكون ناتجة عن ارتداء الملابس الضيقة، والملابس التي تفوح منها رائحة العرق. كما أن حب الشباب الميكانيكي هو نوع من حب الشباب يعاني منه الأشخاص الذين يمارسون الرياضة باستمرار، وذلك نتيجة استخدام الملابس الرياضية والمعدات المشتركة".

للمزيد:

الإتحاد الأمريكي للجمباز يعتزم الإستقالة بعد فضيحة تحرش

هذا ما تنتظره كلاب روسيا الضالة قبل مونديال 2018!