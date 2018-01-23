هذا ما تنتظره كلاب روسيا الضالة قبل مونديال 2018!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)



تعاني الكثير من الدول من انتشار الكلاب الضالة في مدنها، وتكاثرها بشكل كبير، وهو ما لا تتحمله الطاقة الاستيعابية لمرافق رعاية الحيوانات، ويظل عدد يسير منها في الشارع بدون مراقبة تذكر، روسيا واحدة من هذه الدول، والتي تحاول السيطرة على الوضع خلال الشهور القليلة القادمة قبل استقبال جماهير مونديال 2018.

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في هذا الصدد، أكدت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن روسيا تخطط لـ"ذبح جماعي" للكلاب الضالة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، خلال صيف العام الجاري. حيث قامت بتخصيص نحو 1.4 مليون جنيه إسترليني للمدن المستضيفة للمونديال، من أجل نشر فرق خاصة بالكلاب الضالة تابعة لأكاديمة "كي.جي.بي"..

وفور انتشار هذا النبأ في روسيا، دعا ناشطون مدافعون عن الحيوانات، الدولة إلى عدم الإقدام عل هذه الخطوة، حيث أصدروا عريضة عاجلة تحذر من تبعات قتل الكلاب الضالة، كما حذرت العريضة من "إعدام مئات الآلاف من الكلاب والقطط وحتى الطيور بواسطة سم أو بطرق أكثر بشاعة"، لكن لحد الساعة، لم تقرر البلاد بعد بشكل رسمي ما ستقوم به تجاه الحيوانات الضالة.

وتجنبا للتظاهرات قبل انطلاق منافسات كأس العالم، أمر رئيس لجنة تنظيم نهائيات كأس العالم 2018، "فيتالي موتكو"، مؤخرا المدن المضيفة بإنشاء ملاجئ مؤقتة للحيوانات التي يقدر عددها بمليونين، ويبدو أن هذا القرار قد يجنب روسيا إعدام أو قتل هذه الحيوانات، وهي الخطوة التي كانت ستفجر وابلا من الانتقادات وستحرك جدلا كبيرا في البلاد، خصوصا من طرف المدافعين عن حقوق الحيوان..

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