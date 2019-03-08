350 مراهقة معرضات للإصابة بالإيدز

أخبار الآن | كيب تاون - جنوب أفريقيا ( أ.ف.ب )

أظهرت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا، أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الفتيات اللواتي أنهين الدراسة الثانوية شكّلَ ما نسبته 16 % من إجمالي عددهن .

وعلى الصعيد العالمي ، يهدد الفيروس 350 مراهقة بالأمراض المرتبطة بالإيدز أسبوعياً، وحث بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية، بلداناً حول العالم، لتكثيف التوعية وحماية المراهقات من فيروس نقص المناعة .

وتبقى الأمراض المرتبطة بالإيدز السبب الرئيسي للوفاة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة على مستوى العالم. في عام 2017 ، كان 66 ٪ من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 19 سنة

الإناث في جميع أنحاء العالم - في شرق وجنوب أفريقيا ، كانت 79 ٪ من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 سنة بين الإناث.

هناك الكثير مما يجب عمله للوصول إلى الشباب مع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج والرعاية. الشابات والمراهقات يتم تركهم وراءهم. والعنف القائم على نوع الجنس والاستغلال الجنسي وتعاطي المخدرات من بين العوامل العديدة التي يمكن أن تزيد من ضعف الشابات والمراهقات بسبب فيروس نقص المناعة البشرية.

ووفقاً للبيان ، يتم تقويض الجهود الرامية إلى وضع حد للإيدز في الحالات التي تكون فيها حقوق الإنسان للشابات والمراهقات - ولا سيما حقوقهن الجنسية .

كما أشار البيان إلى أن القانون الدولي يمنح الناس ، بمن فيهم الشابات والفتيات المراهقات ، الحق في الوصول إلى الخدمات لحماية جنسيتهم.

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