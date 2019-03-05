ظريف استقال لعدم إبلاغه بزيارة الأسد لطهران

أخبار الآن | جنيف - سويسرا (رويترز)

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الثلاثاء بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقال لعدم إبلاغه بزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران الأسبوع الماضي

وذكرت الوكالة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي هو مصدر المعلومات الواردة في تقريرها، حيث أضاف أن أحد أسباب استقالة ظريف , كان ذلك الافتقار إلى التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، وأن الاستقالة لم تكن بسبب قضية شخصية وفردية.

قاسمي قال: "الهدف والقصد من ذلك كان مسعى إيجابياً لإعادة وزارة الشؤون الخارجية والنظام الدبلوماسي في البلاد لوضعهما الأساسي“.

ورفض الرئيس حسن روحاني استقالة ظريف يوم الأربعاء الماضي في خطوة عززت موقف حليفه المعتدل الذي ظل مستهدفا من المحافظين في صراع داخلي بشأن الاتفاق النووي المبرم مع الغرب عام 2015.

ونقلت الوكالة عن قاسمي قوله ”وزارة الشؤون الخارجية لم تتلق معلومات على أي مستوى (عن الزيارة)، وظل هذا هو الوضع حتى انتهاء الزيارة“.

وحضر قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن العمليات خارج إيران، لقاء الأسد والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال سليماني الأسبوع الماضي إن ظريف هو الشخصية الرئيسية المسؤولة عن السياسة الخارجية وإن خامنئي يدعمه.

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