عشرات المفقودين نتيجة انهيار منجم ذهب في إندونيسيا

أخبار الآن | جاكرتا – إندونيسيا (أ ف ب)

قتل شخص وطُمر عشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، وفقاً للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم.

وقال مسؤولون إن الضحايا ما زالوا يستجيبون لنداءات المسعفين , لكن من غير الواضح عدد الذين ما زالوا على قيد الحياة.

المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث قال إن تدعيمات انهارت فجأة بسبب حالة الأرض غير المستقرة عندما كان عشرات الأشخاص يعملون في المنجم بحثاً عن الذهب في هذا الموقع.

فيما هرعت فرق الإنقاذ في جزيرة سولاويسي للبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد أن تسبب انهيار المنجم في انزلاق أتربة.

وعثر على جثة شخص فيما أصيب 15 آخرون بجروح في منطقة بولانغ مونغوندو في سولاويسي الشمالية، وفقاً لبيان.

وأضاف "يعتقد أن ما يصل إلى 60 شخصاً طُمروا تحت الانهيار".

وقال المسؤولون إن الضحايا لا زالوا يستجيبون لنداءات المسعفين لكن من غير الواضح عدد الذين لا زالوا على قيد الحياة.

وتعرقل حالة الأرض عمليات إجلاء الضحايا بسبب أعداد الفتحات التي حفرها العمال.

وقال المسؤول في وكالة إغاثة محلية عبد المعين باوتونغان "ليس بوسعنا استخدام آليات ثقيلة لأن الموقع شديد الانحدار.. يمكن أن يعرض الضحايا للخطر".

وفي إندونيسيا العديد من مناجم الذهب غير المرخصة لا تطبق معايير السلامة.

في 2016 قضى 11 من عمال المناجم بعد أن اجتاح انهيار وحلي منجم ذهب غير قانوني في ولاية جامبي.

وقتل 12 شخصاً في تشرين الأول/اكتوبر 2015 عندما انهارت فتحة في منجم قديم في جزيرة جاوا دخلوه بحثاً عن الذهب.

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