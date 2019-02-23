فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في نيجيريا

أخبار الآن | نيجيريا -(وكالات)



بدأت أوائلُ مراكز الاقتراع فتح أبوابها في نيجيريا للانتخابات التي أرجئت أسبوعا، من أجل استقبال حوالى 72 مليون و 800 ألف ناخب لاختيار رئيس، في تصويت تبدو المنافسة فيه حادة بين الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري وخصمه عتيق أبو بكر.

وكان بخاري أحد أوائل المقترعين في مدينة دورا مسقط رأسه. وقال "حتى الآن كل شيء يجري بشكل جيد سأحتفل قريبا بفوزي. سأكون الفائز".



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