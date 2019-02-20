مفاوضات بريطانية مع بروكسل مجدداً

أخبار الآن | لندن – بريطانيا (وكالات)‏

تلتقي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية في ‏بروكسل اليوم الأربعاء

اللقاء يأتي ضمن إطار مواصلة جهود ماي لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية ‏الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث لم تـُسفر سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت بين مسؤولي ‏الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الأيام الأخيرة عن انفراجة، بعد أن رفض البرلمان البريطاني ‏بشكل قاطع اتفاقية الخروج التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الفائت.‏

ورغم قول المتحدث باسم ماي إن الاجتماع جزء "مهم" من عملية الحوار مع الاتحاد الأوروبي، ‏قالت مصادر إنها غير متأكدة على الإطلاق مما إذا كانت الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع ‏ستتوصل لوسيلة ملموسة لكسر الجمود في البرلمان البريطاني.‏

والنقطة العالقة الرئيسية تتعلق بما يسمى الترتيب الخاص بأيرلندا والخاص بالتوصل لسياسة ‏تؤمن منع عودة عمليات التفتيش المكثفة على الحدود الحساسة بين جمهورية أيرلندا العضو في ‏الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية‎ .‎

‎وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين لن تعيد فتح ‏اتفاقية الخروج ولا يمكننا قبول حد زمني للترتيب الخاص بأيرلندا أو بند للخروج من جانب واحد‎.‎

وقال متحدث باسم ماي مرة أخرى، إن رئيسة الوزراء تهدف إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة ‏فتح اتفاق الخروج من الاتحاد‎.‎

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