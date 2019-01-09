تهم أمريكية متبادلة حول إعاقة الحكومة الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اتّهمت رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء كانون الثاني (يناير) باحتجاز الأمريكيين رهائن بواسطة الإغلاق الحكومي الذي يشلّ منذ أكثر من أسبوعين قسماً من الإدارات الفدراليّة.

وجاء هذا الاتهام بعد الخطاب الذي وجّهه ترامب واعتبر فيه أنّ الوضع على الحدود مع المكسيك يمثّل أزمة إنسانية وأمنية متزايدة.

وحمّل الرئيس الجمهوري في خطابه أخصامه الديموقراطيين المسؤولية عن "الإغلاق الحكومي" الذي يشلّ منذ أكثر من أسبوعين قسماً من الإدارات الفدرالية في البلاد، متّهماً هؤلاء بأنّهم "يرفضون تمويل أمن الحدود".

وأتى ردّ بيلوسي بعد طلب ترامب في أوّل خطاب له إلى الأمّة من المكتب البيضاوي تمويلاً بقيمة 5.7 مليارات دولار لبناء "حاجز فولاذي" على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب "بناء على طلب الديموقراطيين سيكون حاجزاً فولاذياً بدلاً من جدار اسمنتي" مشيراً إلى أنّ الوضع على الحدود الجنوبية لبلاده يمثّل "أزمة إنسانية وأمنية متزايدة".

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