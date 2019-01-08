جلسة لتوضيح مبررات اعتقال كارلوس غصن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يتوقع أن يمثل رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن أمام محكمة يابانية الثلاثاء للاستماع إلى أسباب اعتقاله، بعدما لجأ محاموه إلى مادة قلما تُستخدم في الدستور.

والقرار المفاجئ هو الأخير ضمن سلسلة من التطورات غير المتوقعة التي تخللتها القضية التي شغلت اليابان وعالم الأعمال منذ تم توقيف نجم صناعة السيارات على متن طائرته الخاصة في مطار طوكيو بتاريخ 19 تشرين الثاني.

وأكدت محكمة منطقة طوكيو أن الجلسة في الثامن من كانون الثاني ستبدأ الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (01,30 ت غ) في قاعتها حيث يتوقع مثول غصن.

وأفادت المحكمة أن "السيد غصن تقدم (الجمعة) بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله".

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