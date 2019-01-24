طائرات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت القوات المسلحة السويدية اليوم الخميس، إن طائرة استطلاع روسية ترافقها طائرتان مقاتلتان روسيتان انتهكت المجال الجوي السويدي لفترة وجيزة على ساحل بحر البلطيق.

وأوضحت القوات المسلحة السويدية أن طائرة من طراز "إليوشن إل-20" وطائرتين من طراز سوخوي سو-27 حلقت، جنوب مدينة كورلشامن بجنوب السويد، الواقعة على بعد نحو 135 كيلومترا شمال شرق مدينة مالمو الساحلية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان الجيش السويدي، أن الطائرات دخلت المجال الجوي السويدي دون الحصول على إذن، وأنه تم إبلاغ الحكومة السويدية بالحادث.

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