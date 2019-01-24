اليونسكو: 617 مليون طفل لا يعرفون القراءة والحساب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الأمم المتحدة )

على نحو مؤسف أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وجود 617 مليون طفل ومراهق في العالم، لا يستطيعون القراءة والحساب.

وتضمن بيان نشر اليوم الخميس، تصريحات رئيسة اللجنة الألمانية لليونسكو، ماريا بومر، قالت فيها: "لايزال المستوى التعليمي للأبوين يمثل عاملاً حاسماً في الوصول إلى مؤهل الالتحاق بالجامعة".

وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الذي يوافق 24 يناير(كانون الثاني) من كل عام.

وأضافت بوم "علينا تكثيف العمل على أن تخدم الفرص التعليمية المتاحة الأسر البعيدة عن التعليم وكذلك المهاجرات والمهاجرين على نحو متزايد".

وأشارت إلى أن التقرير العالمي لليونسكو عن التعليم في 2019 يظهر أن المعلمين، بصفة خاصة، يمثلون محوراً أساسياً في العملية التعليمية.

وأوضحت بومر، أنه بسبب تقاعد الكثير من المعلمين، فقط، سينشأ احتياج لأ 6800 معلم إضافي في ألمانيا سنوياً حتى 2030.

وأشارت إلى أنه إذا احتسبت أعداد التلاميذ المتزايدة، سيزداد الاحتياج للمعلمين بحلول 2020 بعدد يزيد على 1300 معلم، وبنحو 3800 معلم سنويا لقطاع التعليم الابتدائي حتى 2025.

وأوضحت بومر "ينقصنا الآن بالفعل معلمون مدربون، ويزداد النقص سنوياً".

اقرأ أيضاً:

لو كنت من الإيغور اكتشف إلى أي درجة تشكل خطراً على الصين؟

الإيغور في الصين.. أقلية مسلمة تعاني في صمت