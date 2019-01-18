تعثر الحوار بين ماي والمعارضة حول بريكست

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواجِه مساعي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء حوار مع المعارضة بحثاً عن تسوية بشأن بريكست مأزقاً , بعد تأكيدِها استحالةَ تلبيةِ شرطٍ وَضَعَهُ حزب العمال.

ويطالب زعيم حزب العمال جيريمي كوربن بأن ترفض ماي بشكل واضح, إمكانية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار من دون اتفاق، وذلك قبل البدء بأي حوار.

لكن ماي رفضت مطالب حزب العمال معللة ذلك بأن هذا الأمر ليس من صلاحيات الحكومة.

واعتبرت ماي أنه لا يوجد سوى "طريقتين لتجنب عدم التوصل الى اتفاق" وهما التصويت على اتفاق في البرلمان أو "إلغاء نتائج الاستفتاء" عام 2016.

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