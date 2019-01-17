فرنسا تطلق خطة بريكست جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب إطلاق خطة بريكست جديدة كحل بديل لخروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الحكومة الفرنسية بعد اجتماع مع عدد من الوزراء إن هذه الخطة "ستتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية واضحة تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلا".

ونجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من تصويت لسحب الثقة في مجلس العموم البريطاني بعدما لاقت خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي رفض غالبية أعضاء البرلمان. وصوت 325 نائباً لصالح استمرار حكومة ماي، مقابل 306 طالبوا بسحب الثقة منها. وهذا التصويت التاريخي أغرق بريطانيا في المجهول بخصوص مستقبلها قبل شهرين ونصف الشهر على بريكست المرتقب في 29 آذار/مارس.

اقرأ المزيد: