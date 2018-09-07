زلزال بقوة 5.5 يضرب إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 5.5 درجة وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي مدينة زهدان في إيران ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

وتعرضت المدينة ذاتها في نوفمبر الماضي إلى زلزال بلغت قوته 7.3 درجة، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى.

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وشهدت إيران لزلازل متتالية خلال الأيام الماضية، آخرها في مدينة كرمنشاه، القريبة من الحدود العراقية، وبلغت قوته 5.9 درجة، أغسطس الماضي.

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