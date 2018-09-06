ترامب: إيران في حالة اضطراب وتكافح للبقاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يعنيه إن كان القادة الإيرانيون يريدون الحديث معه أم لا، لافتا إلى أنه لن يتكهن بما سيحدث مع إيران.

مضيفا أنه ما زال منفتحا على إمكان إجراء محادثات بين واشنطن وطهران لكنه أشار إلى أن إيران في حالة "اضطراب" وتكافح من أجل البقاء.

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله: "سنرى ما سيحدث مع إيران، هل يريدون التحدث؟، الأمر متوقف عليهم، وليس علي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إيران في موقف يختلف تماما عما كانت عليه عندما تسلمت السلطة، إنها في حالة اضطراب" وتشعر بالقلق حيال "البقاء كدولة".

ومن المقرر أن يترأس ترامب اجتماعا لمجلس الأمن بشأن إيران في 26 سبتمبر الجاري، في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في جميع أنحاء العالم.

وكان ترامب قد أعلن في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وأعاد ترامب بعد ذلك فرض العقوبات على طهران، التي رفعت بموجب الاتفاق.



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