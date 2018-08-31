إيران تنقل صواريخ بالستية إلى العراق في تهديد للمنطقة

أخبار الآن | بغداد - العراق - (رويترز)

كشف تقرير لوكالة رويترز أن إيران زودت جهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق بصواريخ بالستية، وأنها تسعى لتطوير قدرتها على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط ولضرب خصومها في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الصوارخ المشار إليها هي "ذو الفقار" و" فاتح-110"، و"زلزال"، التي يتراوح مداها بين 200 إلى 700 كيلومتر.

وأفادت المصادر بأن قاسم سليماني، قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ، يشرف على هذا البرنامج ، ولفتت إلى أن هذه القوات لديها قواعد في المناطق الغربية والجنوبية من العراق.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدرين بالاستخبارات العراقية واثنين آخرين باستخبارات غربية القول إن إيران نقلت هذه الصواريخ وهي قصيرة المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأفاد مسؤول إيراني كبير بأن عدد الصواريخ ليس كبيرا، وقدر العدد بأنه أكثر من 20 صاروخا، مشيرا إلى احتمال زيادة العدد إذا تطلب الأمر

وقالت مصادر إيرانية ومصدر استخباراتي عراقي إن إيران اتخذت قرارا قبل حوالي 18 شهرا باستخدام الميليشيات الشيعية لإنتاج صواريخ في العراق.

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