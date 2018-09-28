كافانو ينفي غاضباً إتهامه بالاعتداء الجنسي
أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)
أبدى بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا الأميركية غضبه خلال نفيه اتهامات الأستاذة الجامعية كريستين بلازي له بأنه إعتدى عليها جنسيا قبل 36 عاما , وذلك في يوم الإدلاء بشهاداته أمام مجلس الشيوخ.
وظهرت بلازي وهي منفعلة لتروي تفاصيل إتهامها لكافانو, وقالت إنها خشيت أن يغتصبها كافانو ويقتلها بطريق الخطأ، خلال الاعتداء المزعوم عام 1982، حين كان الاثنان طالبين بالمدرسة الثانوية في ماريلاند.
وذكرت بلازي أنها "متأكدة بنسبة 100 في المئة" أن كافانو هو من إعتدى عليها". وأدلى كافانو بشهادته بعد أن أنهت فورد شهادتها زاعما أنه ضحية "اغتيال واضح وغريب للشخصية" دبره الأعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ.
وأضاف أنه ينفي مزاعم فورد "جملة وتفصيلا" وتعهد بأنه لن يتراجع. و تابع كافانو "لن أسمح بترويعي حتى أنسحب من هذه العملية".
و يتعين على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب الجمهوري أن يقرر ما إذا كان سيصوت بتأكيد تعيين كافانو بعد جلسة إستماع إستمرت تسع ساعات تقريبا.
و في أثناء شهادتها التي إستغرقت أكثر من أربع ساعات قالت بلازي أستاذ علم النفس بجامعة بالو ألتو في كاليفورنيا، إن كافانو كان مخمورا و إعتدى عليها وحاول خلع ملابسها خلال تجمع للمراهقين ، حين كان عمره 17 عاما بينما كان عمرها 15 عاما.
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