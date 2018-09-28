كافانو ينفي غاضباً إتهامه بالاعتداء الجنسي

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)‏

أبدى بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا ‏الأميركية غضبه خلال نفيه اتهامات الأستاذة الجامعية كريستين بلازي له بأنه ‏إعتدى عليها جنسيا قبل 36 عاما , وذلك في يوم الإدلاء بشهاداته أمام مجلس ‏الشيوخ.‏



وظهرت بلازي وهي منفعلة لتروي تفاصيل إتهامها لكافانو, وقالت إنها خشيت ‏أن يغتصبها كافانو ويقتلها بطريق الخطأ، خلال الاعتداء المزعوم عام 1982، ‏حين كان الاثنان طالبين بالمدرسة الثانوية في ماريلاند.‏

وذكرت بلازي أنها "متأكدة بنسبة 100 في المئة" أن كافانو هو من إعتدى ‏عليها".‏ وأدلى كافانو بشهادته بعد أن أنهت فورد شهادتها زاعما أنه ضحية "اغتيال ‏واضح وغريب للشخصية" دبره الأعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ. ‏

وأضاف أنه ينفي مزاعم فورد "جملة وتفصيلا" وتعهد بأنه لن يتراجع.‏ و تابع كافانو "لن أسمح بترويعي حتى أنسحب من هذه العملية".‏



و يتعين على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب الجمهوري أن ‏يقرر ما إذا كان سيصوت بتأكيد تعيين كافانو بعد جلسة إستماع إستمرت تسع ‏ساعات تقريبا.‏



و في أثناء شهادتها التي إستغرقت أكثر من أربع ساعات قالت بلازي أستاذ علم ‏النفس بجامعة بالو ألتو في كاليفورنيا، إن كافانو كان مخمورا و إعتدى عليها ‏وحاول خلع ملابسها خلال تجمع للمراهقين ، حين كان عمره 17 عاما بينما كان ‏عمرها 15 عاما.‏



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