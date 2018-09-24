ترامب يدعم مرشحه رغم الاتهامات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن الاتهامات الموجهة إلى مرشحه للمحكمة العليا بريت كافناه بارتكاب تجاوزات جنسية، "مسيسة تماما".

وقال ترامب إن "هناك احتمالا أن تكون هذه واحدة من أكثر الأمور غير المنصفة والظالمة التي تحدث لمرشح، ولكنني أقف مع القاضي كافناه... في رأيي (المزاعم) مسيسة تماما".

ويحقق الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الآن في اتهامات جديدة صرحت بها امرأة ثانية اسمها ديبورا راميريز (53 عاما) لمجلة "نيويوركر" الأميركية الأحد.

ويواجه القاضي المحافظ اتهامات جديدة بارتكاب تجاوزات جنسية، وذلك قبل أربعة أيام من جلسة استماع حاسمة في مجلس الشيوخ لكريستين بلازي فورد التي اتهمته في وقت سابق بالاعتداء عليها.

ونفى المرشح للمحكمة العليا الواقعة وكتب في بيان نشرته المجلة أن "الأشخاص الذين عرفوني في ذلك الوقت، يعلمون أن هذا لم يحصل، وقد قالوا ذلك. هذا ببساطة تشويه للسمعة".

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