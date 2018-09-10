الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات في السويد

أخبار الآن | ستوكهولم - السويد (صحف)

تصدّر الحزبُ الاشتراكيُ الديمقراطيُ الحاكم نتائجَ الانتخاباتِ التشريعية التي جرت أمس في السويد، متقدماً بفارقٍ شاسع ٍعلى منافسيْه الرئيسيين "المحافظون" واليمين المتطرف، كما أظهرَ استطلاعان لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب الاستطلاع الأول الذي نشرت نتائجه قناة "تي في4" التلفزيونية الخاصة، فإن الحزب الحاكمَ حصلَ على 25,4 في المئة تقريبا من الأصوات، متراجعا بذلك خمس بـ5,5 نقاط مئوية عن النتيجة التي أحرزها في الانتخابات السابقة قبل أربعة أعوام، ليُمنى بذلك بأسوأ نتيجة له منذ أكثر من قرن.

في المقابل، حصل حزب اليمين المتطرف "ديمقراطيو السويد" المناهض للمهاجرين، بحسب الاستطلاع نفسه، على 16,3 في المئة إلى 19.2 في المئة من الأصوات، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقع حصوله على 25 في المئة من الأصوات.

وأعطى استطلاع للرأي حزب "ديمقراطيو السويد" المركز الثاني، في حين أن استطلاعا آخر أعطاه المركز الثالث.

أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17.8 بالمئة و18.4 في المئة أي أقل بكثير مما حصلوا عليه في 2014 عندما جمعوا 23 في المئة.

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