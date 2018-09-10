إتهام بالتحرش الجنسي يسقط رئيس شبكة إعلامية أمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وسط فضائح التحرشات الجنسية داخل المؤسسات الأمريكية وسقوط الكثير من الأسماء المتهمة بالاعتداءات الجنسية، استقال الرئيس التنفيذي "ليسلي مونفيز" لشركة (سي.بي.إس) يوم الأحد 9 سبتمبر/ أيلول من الشركة وسط اتهامات جديدة بالإعتداء والتحرش الجنسي، وفقا لإعلان الشركة..

يأتي هذا الإعلان بعد أن اتهمت ست نساء أخريات مونفيز بالاعتداء والتحرش الجنسي في تقرير نشر يوم الأحد في مجلة نيويوركر، وكان من المتوقع أن تصل قيمة مكافأة نهاية الخدمة لمونفيز (68 عاما)، الذي حول شبكة (سي.بي.إس) من شبكة تلفزيونية وإذاعية قديمة إلى مساحة لإنتاج البرامج للمنصات الرقمية، إلى ما يقدر بنحو 100 مليون دولار..



ومن المتوقع أن يتولى رئيس العمليات "جو إيانييلو" منصب الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة، فيما يبحث مجلس الإدارة عن بديل، وتنهي هذه التسوية سنوات من عدم اليقين بشأن مستقبل الشبكة، ويمكن أن تفتح الباب لصفقات في المستقبل..

في المقابل، قد لا يحصل "مونفير" على شيء إلا أن تكتمل التحقيقات في مزاعم العنف ضد النساء، والتي تجريها شركات قانونية استعانت بها لجنة مستقلة من مجلس إدارة (سي.بي.إس)، وقالت الشبكة إن "مونفيز" سيتبرع بعشرين مليون دولار من قيمة مكافأة نهاية خدمته لمنظمات تدعم حركة (#مي_تو)..

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