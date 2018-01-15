"ماريو تيستينو".. مصور النجوم متهم بـ "تحرش جنسي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



اتهم 13 شخصا المصور الشهير ماريو تيستينو بالتحرش الجنسي، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، في آخر اتهامات التحرش التي اجتاحت هوليوود مؤخرا، وتشمل الاتهامات الجديدة كذلك مصور الموضة بروس ويبر الذي سبق أن وجهت إليه اتهامات اخرى.



وفي بيان أرسل للإعلام قال المدير العام لمجموعة «كوندي ناست» التي تدير مجلات «فوغ» و«فانيتي فير» و«جي كيو» الشهيرة، بوب سوربرغ والمديرة الفنية للمجموعة آنا وينتور: «نحن منزعجان جدا من هذه الاتهامات ونأخذها على محمل الجد»، كما أعلنا توقفهما عن التعامل مع المصورين الاثنين. وصوّر تيستينو، البيروفي الأصل، البالغ 63 عاما، خلال مسيرة تمتد إلى أكثر من 40 عاما، عشرات الحملات الإعلانية لكبرى دور الموضة، واحتلت صوره أغلفة أعرق المجلات ولا سيما «فوغ». وقد التقط تيستينو الصور الرسمية لخطوبة الأمير وليام وكايت ميدلتون، وسلسلة من الصور للأميرة ديانا في عام 1997 نشرت في مجلة «فانيتي فير»، إلى ذلك انتقد الممثل الأيرلندي ليام نيسون، انتشار مزاعم التحرش الجنسي في عاصمة السينما الأمريكية هوليوود، والتي انطلقت منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

واعتبر نيسون (65 عاما)، بطل سلسلة أفلام الحركة "Taken" الشهيرة، أن اتهامات التحرش الجنسي، التي اجتاحت هوليوود مبالغ في تقديرها، بحسب تصريحاته لبرنامج "The Late Late Show"، على قناة "RTE" الأيرلندية. وقال: "هناك بعض المشاهير في هوليوود اتهموا بشكل مفاجئ، بلمسهم لركبة فتاة، ليتم معاقبتهم بحرمانهم من برنامج تليفزيوني يقدمونه".

ودافع ليام نيسون عن الممثل الأمريكي داستن هوفمان، من اتهامات التحرش الجنسي التي طالته مؤخرا، موضحا أن لمسه لزميلة له في العمل، بمثابة "تصرف طفولي" منه، وغير مقصود من جانبه.

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