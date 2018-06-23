إنفجار قنبلة يستهدف مؤيدين لرئيس الوزراء الإثيوبي..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت الإذاعة الرسمية في اثيوبيا أن عددا قليلا من الأشخاص أصيبوا في الانفجار وقع خلال مسيرة لدعم رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد، بعد وقت قصير من كلمة ألقاها، وأشارت مصادر إثيوبية أن شخصا حاول إلقاء قنبلة على المنصة التي كان يتواجد عليها رئيس الوزراء والذي اعتبر الهجوم عليه محاولة فاشلة من قبل القوى التي لا تريد أن ترى إثيوبيا موحدة، مؤكدا مقتل عدة أشخاص في الانفجار.

وكان أبي أحمد يخطب أمام حشود في ساحة ميسكل بالعاصمة أديس أبابا، حملوا لافتات كتب عليها "حب واحد .. إثيوبيا واحدة"، وأظهرت تسجيلات مصورة رئيس الوزراء أبي أحمد وهو يغادر موقع الحادث برفقة حراسه، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، وقال أحمد أمام عشرات الآلاف من مؤيديه إن "التغيير قادم لإثيوبيا، ولا عودة للوراء".

وأضاف: "على مدى المائة عام الماضية، ألحقت الكراهية أضرارا هائلة بنا. نحن بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات"، يذكر أن أبي أحمد (42 عاما) تولى منصبه في إبريل الماضي، وأعلن على الفوز إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، وفتح شركات مملوكة للدولة للاستثمار الخاص، ووافق على اتفاق سلام مع منافسة البلاد، إريتريا.

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