تشقق في نافذة طائرة صينية يعيدها أدراجها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يمكن توقع إمكانية "كسر زجاج" إحدى نوافذ الطائرة وهي في الجو من قبل طاقمها، لذلك يعتبر هذا الامر أسوء السيناريوهات التي تقض مضجع طواقم الطائرات إضافة إلى وجود عطب في المحرك.

مؤخرا، اضطرت طائرة تابعة لشركة "كابيتال إيرلاينز" كانت في رحلة من الصين إلى فيتنام للعودة بعد ظهور شقوق في إحدى نوافذها، وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، شينخوا، "إن الرحلة رقم جيه دي 421 من مدينة "هانغتشو" بشرق الصين إلى "نها ترانغ" على الساحل الفيتنامي عادت بعد ساعة من إقلاعها بعد ظهر الثلاثاء 29 مايو/ آيار، نقلا عن بيان للشركة، لان شقوقا ظهرت في نافذة، ولكن ليس في الزجاج الأمامي كما قال بعض الركاب"..

وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يبلغ الركاب بوجود شقوق في الزجاج الأمامي، وأفاد موقع "فلايت رادار 24" الذي يتابع حركة الطائرات إن الطائرة من طراز "إيرباص"، وشركة "كابيتال إيرلاينز" مقرها بكين وهي تابعة لمجموعة (إتش.إن.إيه)، ولم ترد الشركة ولا شركة "إيرباص" للطيران على طلبات للتعليق..

اقرأ أيضا:

نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة ركاب صينية الصنع