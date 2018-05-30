البيت الأبيض يؤكد استعداده لعقد قمة ترامب وكيم بموعدها

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض مستعد لعقد القمة المقررة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 12 يونيو حزيران وهو الموعد الأصلي المقترح للاجتماع الذي يواجه صعوبات.

وقالت ساندرز للصحفيين المرافقين لترامب على متن طائرة إير فورس وان إلى ناشفيل بولاية تينيسي ”يعتقد الرئيس أن المناقشات الجارية تسير على نحو جيد... وأن الاجتماعات الجارية خلال هذا الأسبوع... تدل بالتأكيد على إحراز تقدم“.

وأضافت ”سنكون مستعدين إذا عقد الاجتماع في 12 يونيو. سنكون مستعدين بالتأكيد إذا جرى في موعد لاحق لأي سبب من الأسباب. سنكون مستعدين لذلك أيضا“.

وفي السياق ذاته قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء، إن كيم جونغ تشول رئيس المخابرات السابق وأحد كبار المسؤولين بكوريا الشمالية توجه إلى واشنطن بعد توقفه في بكين وذلك من المفترض لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن اجتماع قمة محتمل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشارك كيم يونغ تشول عن كثب في محادثات مع كوريا الجنوبية أيضا كما أن زيارته للولايات المتحدة ستشير بشكل أكبر إلى أن التحضيرات للقمة التاريخية تمضي قدما.

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