ترامب: نجري محادثات بناءة مع بيونغ يانغ بشأن اجتماع القمة

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الولايات المتحدة تجري ”محادثات بناءة للغاية“ مع بيونغ يانغ لعقد اجتماع قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وذلك بعد يوم من إلغائه الاجتماع.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر ”نجري محادثات بناءة للغاية مع كوريا الشمالية بشأن عقد اجتماع القمة من جديد والذي إذا حدث من المرجح أن يبقى في سنغافورة في نفس الموعد وهو الثاني عشر من يونيو. وإذا كان ضروريا سيتم تمديده إلى ما بعد هذا الموعد“.

ورحبت سول باستئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد تصريحات ترامب، حسب ما أوردت فرانس برس. وكان ترامب أعلن الخميس إلغاء القمة المرتقبة، فيما ردت بيونغيانغ بأنها "ترغب في منح الولايات المتحدة الوقت والفرص"، لإعادة النظر في المحادثات "في أي وقت، وبأي صيغة".

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