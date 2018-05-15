روحاني: واشنطن ستُعزل عن العالم بسبب أخطائها

أخبار الآن | طهران -إيران (وكالات)

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء أن قراري واشنطن بالإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ونقلها سفارتها في إسرائيل إلى القدس خطآن تاريخيان سيؤديان إلى عزل الولايات المتحدة.

كما طلب روحاني من الاتحاد الأوروبي الوقوف في وجه التصرفات الأمريكية "غير المشروعة وغير المنطقية"، قائلاً إن طهران يمكنها البقاء في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه فقط إذا استفادت منه بالكامل.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن روحاني قوله "يمكن لإيران البقاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فقط إذا حققت الاستفادة الكاملة من الاتفاق".

بدوره بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء محادثات في بروكسل، المحطة الأخيرة من جولة لحشد التأييد الدبلوماسي للاتفاق النووي لبلاده بعد انسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب منه.

والتقى ظريف وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قبيل محادثات مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي التاريخي والذي تبذل تلك الدول جهودا حثيثة لإنقاذه.

وكانت إيران قد أعلنت أنها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم "على المستوى الصناعي من دون أي قيود" إلا إذا قدمت القوى الأوروبية ضمانات ملموسة لاستمرار العلاقات التجارية رغم إعادة العقوبات الأميركية.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أن الاتفاق يعمل ويشير إلى عمليات تفتيش دولية متكررة للتحقق من التزام الجمهورية الإسلامية بجانبها من الاتفاق، وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم موغيريني قبيل وصول ظريف "علينا بذل أقصى جهودنا للحفاظ عليه".

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