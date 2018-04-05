بريطانيا: تسميم الجاسوس الروسي تم بوضع غاز الأعصاب

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

كشفت الشرطة البريطانية عن تلقيها لمعلومات استخباراتية، تشير إلى أن تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال، قد تم بوضع غاز الأعصاب على مقابض الأبواب في منزله، وقالت الاستخبارات البريطانية، بأن السم الذي أصاب سكريبال وابنته يوليا، قد وضع على الباب الأمامي لمنزل الجاسوس، وبأن روسيا هي مصدر هذا السم، حيث كانت تختبره في الفترة التي سبقت الحادثة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تلك المصادر، لديها أدلة تؤكد بأن روسيا، قد جربت استخدام غاز الأعصاب كأداة للاغتيال، بنشره على أشياء تستخدم يوميا كمقابض الأبواب مثلا، ولم تكشف هذه المصادر عن توقيت توصلها إلى هذه المعلومة الخطيرة لأسباب أمنية، إلا أنها أشارت إلى حصول لندن في الليلة الماضية على معلومات سرية من وكالات استخبارات أجنبية، تثبت أن الكرملين يقف وراء تسميم سكريبال، وذلك دون أن تكشف عن أسماء تلك الوكالات أو الدول التي تنتمي إليها.

وكانت موسكو، التي تنكر التهم الموجهة إليها، أعلنت أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تدعم طلبها التحقيق في تسميم سكريبال، في حين ردت لندن بأن المقترح الروسي بإجراء تحقيق مشترك في القضية، محاولة لتحويل الانتباه عنها..

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