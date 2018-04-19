أوروبا تقترب من عقوبات جديدة على إيران قبل انتهاء مهلة ترامب

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا - (رويترز)



يقول دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي تبدي مزيدا من التأييد لفكرة فرض عقوبات جديدة على إيران اقترحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كوسيلة لإثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وأعطى ترامب الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع طهران مهلة تنقضي في 12 مايو أيار لإصلاح ”عيوب مروعة“ في الاتفاق النووي وإلا فإنه سيرفض تمديد تعليق عقوبات أمريكية على إيران.

وكانت لندن وباريس وبرلين أثارت غضب شركائها في الاتحاد في مارس آذار عندما سعت البلدان الثلاثة للمضي قدما في مقترح لفرض عقوبات على 15 مسؤولا كبيرا وشخصيات عسكرية وشركات إيرانية قبل انقضاء مهلة 12 مايو أيار.

لكن يبدو أن أعضاء آخرين بالاتحاد ينضمون حاليا لمسار العقوبات في ظل تأكيدات من مسؤولين بالحكومة الأمريكية بأن مثل هذه العقوبات قد تؤثر في قرار ترامب وأيضا في ظل تراجع نهج المواجهة من قبل لندن وباريس وبرلين.

وقال أحد الدبلوماسيين ”إن الاتفاق لم يتم بعد لكن بعض الدول تخلت عن مقاومتها مشيرا إلى انضمام إسبانيا والنمسا والسويد مؤخرا إلى أغلبية مؤيدة للعقوبات.

ويقول دبلوماسيون إنه بعد اجتماعات في واشنطن ولوكسمبورج وبروكسل خلال الأسبوع الماضي، اتفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على اتخاذ نهج أكثر توافقا للفوز بتأييد الدول الأخرى الخمس والعشرين بالاتحاد التي ينبغي أن توافق جميعها على الإجراءات.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ترامب في زيارتين منفصلتين لواشنطن الأسبوع المقبل يتوقع أن يناقشا خلالها الاتفاق الإيراني.

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