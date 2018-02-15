قتلى وجرحى جراء اطلاق النار داخل مدرسة في فلوريدا

أخبار الآن | ميامي - الولايات المتحدة - (ا ف ب )

قُتل 17 شخصا على الاقل عندما فتح شاب يبلغ من العمر 19 عاما النار الاربعاء داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق فلوريدا، وفق ما اعلن شريف مقاطعة برووارد، في عملية اطلاق نار هي من بين الاسوأ منذ 25 عاما في الولايات المتحدة.



وقد تم القبض على مطلق النار والتعريف عنه بأنه نيكولاوس كروز المولود في ايلول/سبتمبر 1998 والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بانها "مقلقة للغاية". وهو كان مسلحا ببندقية شبه الية طراز ار-15.



وقال مكتب شريف مقاطة برووارد على تويتر ان "مطلق النار الآن قيد الاعتقال".



ووقعت الحادثة في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في مدينة باركلاند التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية.



وقال المشرف على المنطقة التعليمية في المقاطعة روبرت رونسي لقناة "سي ان ان" انه يبدو ان الحادثة قد انتهت، مضيفا "انه يوم رهيب بالنسبة الينا".



واعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" انه يقدم المساعدة للشرطة المحلية في التحقيقات.



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