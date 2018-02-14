عشرات القتلى بحادث تصادم حافلة تقل مهاجرين في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قتل 30 مهاجراً غير شرعي،اليوم الأربعاء، جراء تصادم حافلة تقلهم قرب مدينة بني وليد جنوب غربي ليبيا، وقالت وكالة فرانس برس إن الحادث الذي وقع على بعد 170 كلم جنوب شرق طرابلس خلف كذلك إصابة نحو مئة آخرين بجروح بحسب ما أعلن متحدث باسم مستشفى المدينة.

وأوضح حاتم التويجر أن أكثر من 300 مهاجر غالبيتهم من أريتريا والصومال كانوا على متن الشاحنة عند انقلابها عند الصباح، ويسلك مهاجرون أفارقة، معظمهم من منطقة جنوب الصحراء، الطريق إلى أوروبا من ليبيا، مستفيدين من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي لأجل بلوغ سواحل إيطاليا واليونان.

كما يسعى مهاجرون آخرون إلى الوصول لأوروبا، سواء من خلال عبور المتوسط، أو من خلال التسلل إلى مدينتي سبتة ومليلية.

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