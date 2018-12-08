كندا توضح أسباب توقيف المديرة المالية لهواوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت السلطات الكندية، الجمعة، إنه جرى توقيف المديرة المالية لشركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية "هواوي"، بسبب اتهامها بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، رافضة الإفراج عنها بكفالة.

وأوضح ممثل ادعاء لدى الحكومة الكندية أن، منغ وان تشو، متهمة بالاحتيال، وذلك عبر استخدام شركة فرعية غير رسمية لدخول السوق الإيرانية في تعاملات تتعارض مع العقوبات الأمريكية، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".

وأكد المسؤول القضائي أنه ثمة خطر من مغادرة منغ للبلاد، وبالتالي رفض دفعها كفالة تخرج بموجبها من الحبس الذي أدخلت إليه مطلع الأسبوع الماضي.

وتابع أن منغ أكدت لبنوك أن هواوي وسكايكوم شركتان منفصلتان، لكنه قال إن الولايات المتحدة تؤكد بأن سكايكوم هي هواوي.

وكانت كندا أوقفت منغ في الأول من ديسبمر، بعدما وصلت إلى البلاد، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صدرت في نيويورك يوم 22 أغسطس الماضي.

واحتجت الصين بشدة على توقيف منغ، مطالبة بالإفراج عن المواطنة التي لم "تنتهك أي قانون"، وفق ما جاء في بيان للسفارة الصينية بكندا.

وتعليقا على اعتقال مديرة هواوي، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه كان يعرف بالأمر سلفا.

وأضاف بعدما رفض كشف مزيد من التفاصيل عن توقيف منغ "هواوي كانت مثل غيرها من عدد من الشركات الصينية، مستهدفة من قبل الولايات المتحدة"، مبينا "نشعر منذ سنوات بقلق هائل من ممارسات شركات صينية تستخدم ملكيات فكرية مسروقة وتفرض نقل التكنولوجيا، وتعمل كذراع مسلحة للحكومة الصينية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات".

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