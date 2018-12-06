الإتحاد الأوروبي يتخلى عن مشروع حرس الحدود

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي الخميس أن هدف تعبئة 10 آلاف فرد من حرس الحدود تحت الراية الأوروبية بحلول عام 2020 "غير قابل للتحقيق" مؤكدة على تحفظات الدول الأعضاء حول مشروع للمفوضية لمواجهة الهجرة غير المشروعة.

وصرح وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل إن طموحات المفوضية الأوروبية "تتخطى في الواقع إطار ما هو قابل للتحقيق". كما اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز بشكل كبير بحلول العام 2020 وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (الاسم الجديد لفرونتكس) وترغب في تجهيزها بمعداتها الخاصة وبولاية موسعة.

ووافق وزراء الداخلية الأوروبيون الخميس في بروكسل على السماح لفرونتكس بالمشاركة في عمليات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية والتدخل في دول غير أوروبية بما في ذلك بلدان أفريقية.

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