استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ومعاونته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الفاتيكان عن استقالة المتحدث باسمه غريغ بوركي ومعاونته الإسبانية بالوما غارسيا أوفيخيرو، دون إبداء أي توضيحات حول أسباب الاستقالة.

وقال الكرسي الرسولي في بيان، إن البابا فرنسيس "قبِل استقالة مدير ونائبة مدير مكتب إعلام الفاتيكان غريغ بوركي وبالوما غارسيا أوفيخيرو، وعيّن أليساندرو غيزوتي مديراً بالوكالة".

موضحا أن "غيزوتي كان يشغل حتى الآن منصب منسق (الحسابات) على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام".

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