الإرهاب يستهدف السياحة عالمياً

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( سعد النعواشي )

ألفان وثمانية عشر عام مر على العالم بأحداث دموية أرهبت زوار الأماكن السياحية عربياً وعالمياً .

عربياً .. وفي مصر بالتحديد مرت عليها أحداث إرهابية أولها كان هجومَ حادث حافلة المنيا وهو هجوم إرهابي بالرصاص وقع في الثاني من نوفمبر هذا العام ، استهدف أقباط كانوا يستقلون حافلة ، وأسفر الهجوم عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين

وأما عن الهجوم الآخر في مصر أيضاً هو هجوم استهدف حافلة سياحية بمنطقة الهرم السياحية في محافظة الجيزة ، ليسفر عن أربعة قتلى وجرح اثني عشر آخرين ونبقى في القارة السمراء وإلى ليبيا حيث شهدت منطقة السلماني الشرقي في مدينة بنغازي تفجيراً استهدف مسجد بيعة الرضوان 2018 في الثالث والعشرين من يناير هذا العام ن ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وفي الأردن في الثامن من يناير أحبط الأردن مخططا لتنظيم داعش واعتقل 17 عضوا تابعين للتنظيم كانوا يخططون لشن هجمات ضد منشآت أمنية ومراكز تجارية إضافة إلى اماكن سياحية .

21 يناير: مقتل 14 شخصا في هجوم مسلح على النزلاء بفندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول

9 نوفمبر: مقتل 39 شخصا وإصابة 40 آخرين في انفجار سيارتين مفخختين قرب فندقين وسط العاصمة الصومالية مقديشو

8 أبريل: مقتل 3 أشخاص واصابة العشرات بعد أن دهست شاحنة صغيرة حشدا من المشاة في مدينة مُنستر غربي ألمانيا

في المانيا أيضاً ..

20 يوليو: إصابة 14 شخصا في هجوم بسكين على ركاب حافلة في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا

14 أغسطس: إصابة عدد من الأشخاص في حادث اصطدام سيارة بعدد من المارة بالقرب من مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن يشتبه في كونه حادثا إرهابيا

10 سبتمبر: إصابة 7 أشخاص في هجوم مسلح شنه إرهابي في العاصمة الفرنسية باريس

9 نوفمبر: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث طعن وصفته الشرطة بالإرهابي وسط مدينة ملبورن الاسترالية

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