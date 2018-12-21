النواب الأمريكي يمرر "مشروع الجدار"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مجلس النواب الأمريكي قام بتمرير مشروع قانون جمهوري يقضي بتقديم 5 مليارات دولار لبدء بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إضافة إلى أموالٍ لتسيير عمل وكالات اتحادية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد تعهّد خلال حملته الانتخابية، بتشييد جدار حدودي مع المكسيك لوقف الهجرة غير المشروعة التي يعتبرها خطرا أمنيا.

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب حث في الآونة الأخيرة الكونغرس الأمريكي على السماح بتمويل جدار على الحدود مع المكسيك.

وصوت 217 عضوا، يوم الخميس، لصالح مشروع قانون التمويل المؤقت، مقابل 185 عضوا صوتوا ضده.

وكان مجلس الشيوخ مرر يوم الأربعاء نسخة مختلفة من مشروع القانون، ومن غير الواضح ما إذا كان سيضع في الحسبان الإجراء الذي مرره مجلس النواب.

وسبق لترامب أن وعد بتشديد حملته على الهجرة غير الشرعية، وقال إن التساهل مع هذه الظاهرة يؤدي إلى تزايد الجريمة وإثقال كاهل الدولة الأمريكية.

أقرأ أيضا:

بومبيو: نأمل في عقد قمة ثانية مع كيم