بومبيو: نأمل في عقد قمة ثانية مع كيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تأمل في عقد قمة ثانية، بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعيد رأس السنة الميلادية.

وأضاف بومبيو، في تصريحات صحافية، أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل على تنفيذ التزام الرئيس كيم، بالتخلي عن السلاح النووي. وقال بومبيو، إنه قام بثلاث أو أربع زيارات إلى كوريا الشمالية، لافتاً إلى أنّ الاجتماعات بين الطرفين ستستمر.

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في إبعاد التهديد النووي عن الولايات المتحدة، مشدداً على أن "الوضع الآن أفضل مما كان عليه قبل عام". وقال بومبيرو، إن بيونغ يانغ لم تجري أي تجارب صاروخية أو نووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعهد بالعمل على نزع السلاح النووي، خلال القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الأمريكي في سنغافورة، في حزيران/يونيو، لكن الجانبين لم يحققا سوى تقدم محدود منذ ذلك الوقت

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