عقوبات أمريكية على 18 فرداً و4 كيانات روسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، 18 شخصية و4 كيانات روسية جديدة، على قائمة العقوبات لديها، في حين قالت إنها سترفع إجراءاتها التقييدية عن 3 شركات روسية. وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القسم الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية، أبلغ "الكونغرس" بنيته إنهاء العقوبات المفروضة على 3 شركات روسية كبيرة، هي "روسال" و"En Group plc" و"يوروسيب إينورغو" في غضون 30 يوماً.

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