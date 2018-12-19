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عقوبات أمريكية على 18 فرداً و4 كيانات روسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية،  18 شخصية و4 كيانات روسية جديدة، على قائمة العقوبات لديها، في حين قالت إنها سترفع إجراءاتها التقييدية عن 3 شركات روسية. وقالت وزارة المالية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القسم الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية، أبلغ "الكونغرس" بنيته إنهاء العقوبات المفروضة على 3 شركات روسية كبيرة، هي  "روسال" و"En Group plc" و"يوروسيب إينورغو" في غضون 30 يوماً.

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